Родина Маккейна підтримує ідею назвати одну з вулиць Києва на честь сенатора – Київрада

Родина покійного американського сенатора Джона Маккейна підтримує ідею назвати одну з вулиць Києва на честь сенатора, повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Він зазначив, що Київрада отримала відповідний лист від дружини сенатора Сінді Маккейн.

Прокопів заявив, що місто розглядає можливість перейменувати вулицю Івана Кудрі, що у Печерському районі міста, на честь Джона Маккейна.

Героя Радянського Союзу Івана Кудрю називають одним із організаторів і керівників підпільної розвідувальної організації в Києві під час Другої світової війни.

​Маккейн помер у віці 81 року 25 серпня – на наступний день після того, як його родина оголосила, що сенатор відмовився від лікування пухлини мозку, яка була виявлена в нього у 2017 році.

Маккейн був критиком російського президента Володимира Путіна і прихильником надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Москви.