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25 Серпень 2019, Київ 20:30
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Джон Маккейн – друг України. Річниця смерті американського сенатора Маккейна

Сенатор Джон Маккейн на майдані Незалежності в Києві, 15 грудня 2013 року

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Минулого року 25 серпня помер американський сенатор-республіканець Джон Маккейн. Він пішов із життя у віці 81 року після тривалої боротьби з раковою пухлиною мозку.

Джон Маккейн народився у сім’ї військових. Його батько та дід були чотиризірковими адміралами ВМС США. Закінчивши військову академію в Аннаполісі, Джон Маккейн став офіцером військово-морської авіації.

/**/ /**/ /**/ Джона Маккейна називали добрим другом України, він відвідував зону бойових дій на Донбасі наприкінці 2016 року
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Ветеран В’єтнамської війни, він був збитий над Ханоєм та п’ять років перебував у в’єтнамському полоні. За військові заслуги Джон Маккейн був нагороджений медалями «Пурпурове серце», «Легіон Честі», Срібною та Бронзовою зірками.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати Представників Конгресу США, а в 1992 – сенатором від штату Аризона. Балотувався на посаду президента США.

Джон Маккейн був великим прихильником України і активно критикував Росію.

Джон Маккейн приїжджав в Україну під час Революції Гідності та побував на Донбасі. Також сенатор Маккейн виступав за надання Україні летальної зброї.

/**/ /**/ /**/ Революція гідності. Американський сенатор Джон Маккейн виступає на майдані Незалежності в Києві, 15 грудня 2013 року
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