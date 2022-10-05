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Народу України у Польщі вручили Премію лицаря свободи – ОПУ

Премію лицаря свободи вручає польський Фонд Казимира Пуласького за свободу, справедливість та демократію

У рамках Варшавського безпекового форуму у Польщі народу України вручили Премію лицаря свободи за протистояння російській агресії, повідомляє пресслужба президента у середу.

Повідомляється, що нагороду для України передали першій леді Олені Зеленській.

Премію лицаря свободи вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії.

Цього року організатори вирішили відзначити народ України.

Перша леді України Олена Зеленська під час церемонії вручення нагороди
Перша леді України Олена Зеленська під час церемонії вручення нагороди

Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького для обміну думками між представниками урядів, аналітиків, бізнесу, міжнародних інституцій та експертів у галузі політики та оборони.

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