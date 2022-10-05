Народу України у Польщі вручили Премію лицаря свободи – ОПУ

У рамках Варшавського безпекового форуму у Польщі народу України вручили Премію лицаря свободи за протистояння російській агресії, повідомляє пресслужба президента у середу.

Повідомляється, що нагороду для України передали першій леді Олені Зеленській.

Премію лицаря свободи вручає польський Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького, а саме свободи, справедливості та демократії.

Цього року організатори вирішили відзначити народ України.

Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція, яку в 2014 році заснував Фонд Казимира Пуласького для обміну думками між представниками урядів, аналітиків, бізнесу, міжнародних інституцій та експертів у галузі політики та оборони.