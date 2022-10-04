Зеленська на Форумі безпеки в Варшаві закликала до подальшої підтримки України

Внески країн-союзників України до справи безпеки і стабільності Європи формують світ, в якому «ми б хотіли жити і виховувати наших дітей», заявила дружина президента України Олена Зеленська у своєму вступі у Варшаві на Форумі безпеки 4 жовтня, передає «Польське радіо».
Вона також подякувала політичним лідерам, громадянам Європи за підтримку і допомогу Україні, зазначивши при цьому, що ці зусилля «є в цілому інвестицією в безпеку і стабільність Європи і світу».
«Війна триває, ми й надалі потребуємо допомоги військової, фінансової і гуманітарної», – сказала у своєму виступі Зеленська.
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На її думку, «потрібно зробити все, щоб нинішні й майбутні покоління ніколи не зазнали такої жорстокості і кривд, які російський окупант приніс в Україну».
Організатором «Форуму безпеки» у Варшаві є Фундація Казиміра Пуласького, в роботі форумів беруть участь політики й експерти в ділянці безпеки.
Цього року у «Форумі безпеки» серед інших взяли участь прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький, прем’єр Литви Інґріда Шимоніте, міністр закордонних справ Чехії Як Ліпавський, міністр оборони Великобританії Бен Воллес, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
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