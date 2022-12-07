Американський журнал Time назвав Зеленського людиною року

Американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі, який вийшов у середу, 7 грудня.

«Незалежно від того, сповнює битва за Україну надією чи страхом, Володимир Зеленський гальванізував світ так, як ми не бачили десятиліттями», – написав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.

Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

44-річний Зеленський очолив Україну у 2019 році. До того він був успішним комедійним актором і продюсером.

Раніше в грудні людиною року назвало президента України видання Financial Times.