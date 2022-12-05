Financial Times назвала Зеленського людиною року

Британське видання Financial Times 5 грудня назвало людину року за своєю версією – нею став президент України Володимир Зеленський.

На думку редакції, президент України «став втіленням хоробрості та стійкості українського народу».

«Хоча багато українців до вторгнення в лютому вважали його жартом, аматором, який намагається впоратися з викликом на високій посаді, 44-річний Зеленський заробив собі місце в історії за надзвичайну демонстрацію лідерства та сили духу», – йдеться в матеріалі газети.

Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента у 2019-му, став всесвітньо відомим після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Тоді він фактично став головним спікером Києва у зусиллях із залучення західної військової, гуманітарної та фінансової підтримки.