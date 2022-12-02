Ведучий Беар Ґріллз анонсував випуск із Зеленським після візиту до України

Британський телеведучий шоу про виживання «Вижити за будь-яку ціну» Беар Ґріллз розповів про свій візит до України 1 грудня. У дописі на фейсбуці він повідомив, що відвідав Київ та провів час із президентом Володимиром Зеленським.

«Для мене це був досвід, не схожий ні на що інше. По мірі того, як ця країна вступає в зиму, а її інфраструктура зазнає атак, виживання стає дуже реальною щоденною боротьбою для мільйонів людей. У цьому спеціальному випуску світ побачить сторону президента Зеленського, якої досі не бачив ніхто. Я хотів спитати, як він насправді дає раду… я отримав набагато більше», – повідомив ведучий.

Він додав, що випуск вийде «незабаром», і подякував Зеленському за гостинність.

Зеленський також повідомив про візит ведучого напередодні і подякував за нього, заявивши: «Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей».

Едвард Майкл «Беар» («Ведмідь») Ґріллз – мандрівник, ведучий і письменник, відомий широкому загалу завдяки своєму шоу «Вижити за будь-яку ціну» (You Vs. Wild). Суть програми полягає в тому, що Ґріллз опиняється в диких місцях і має дістатися цивілізації, використовуючи підручні засоби для виживання.