Зеленський про 6 грудня: це день нашої вдячності

Президент Володимир Зеленський заявив, що 6 грудня, коли відзначають день Збройних сил України, є днем вдячності.

«Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності… Коли в державі День Збройних сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили», – сказав Зеленський у відеозверненні, записаному в Маріїнському палаці у присутності військовослужбовців.

Він наголосив, що Збройні сили боронять Україну від російської агресії вісім років і 286 днів.

«Тисячі українців віддали свої життя, щоб настав той день, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта й коли всі наші люди знову будуть вільними», – сказав голова держави.

Він подякував присутнім військовим і побажав здобути перемогу.

Раніше ЗСУ з професійним святом привітав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, наголосивши, що гордий бути головнокомандувачем у цей важкий час.

6 грудня відзначається День Збройних сил України.