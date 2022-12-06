Зеленський на Харківщині привітав із Днем ЗСУ військових медиків

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня відвідав у Харківській області медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців, ідеться в повідомленні офісу глави держави.

У лікарні він зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди.

«Дуже дякую за те, що зберігаєте наших воїнів, допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоровʼя людям, які підтримують здоров’я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну», – сказав Зеленський.

Медики розповіли про високі показники реанімації військових, які перебували в стані клінічної смерті.

Після того президент відвідав поранених захисників України, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди.

«Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», – цитує главу держави його офіційний сайт.

Також сьогодні привітав ЗСУ з професійним святом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, наголосивши, що гордий бути головнокомандувачем у цей важкий час.

6 грудня відзначається День Збройних сил України.