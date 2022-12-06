День ЗСУ. Курськ та Брянськ: нова атака на російські аеродроми. Зеленський на Донбасі

День Збройних Сил України. Президент Зеленський приїхав на Донбас

Володимир Зеленський записав відеозвернення на в’їзді до Слов’янська Донецької області. «Вітаю вас із великим святом – Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання! 285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам’ятатимемо ваш подвиг», – сказав президент України.

«Бавовна» на російських військових аеродромах

Нові вибухи на військових аеродромах Росії: Курськ, Брянськ після Енгельса та Рязані. Безпілотники продовжують атакувати російські авіабази.

«Дождь» закінчився

Латвія анулювала ліцензію російському телеканалу «Дождь». Національна рада з електронних ЗМІ мотивувала рішення загрозою національній безпеці.

У Кадирова «довгі руки»?

У Швеції не виходить на зв'язок чеченський опозиційний блогер, критик Рамзана Кадирова – Тумсо Абдурахманов. Зник і його брат.

ЗМІ повідомляють про вбивство. Поліція не коментує.

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