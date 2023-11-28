Зеленський став «мрійником» за версією Politico

Президент України Володимир Зеленський переміг у категорії «Мрійники» за версією видання Politico.



«Час від часу з’являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не завдяки могутності своєї армії чи силі своєї економіки, а завдяки силі свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером», – пише видання.

Також у цій номінації є російський політик Олексій Навальний, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Чехії Павел та інші.



Politico зауважує, що Зеленський надихав українців продовжувати протистояти повномасштабному вторгненню Росії, а також вмовляв, соромив і благав нації допомогти їм у цьому – «йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими».



«Але 2024 рік буде непростим для артиста, який став президентом після того, як зіграв його на телебаченні. Світ відволікається на нову стару війну на Близькому Сході; українці виснажені двома роками боїв і намагаються повернути собі територію», – пише видання.



Крім того, у номінації «Діячі» четверте місце посів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Видання пише, що Андрія Єрмака в деяких колах називають «зеленим кардиналом» Києва.



«Можливо, найбільшим досягненням Єрмака на сьогоднішній день є залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії в серпні минулого року. Інший його проєкт: міжнародна робоча група з питань російських санкцій, яку назвали експертною групою Єрмака-Макфола», – зазначає Politico.