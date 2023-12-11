Захід потребує «плану тривалої боротьби» з агресією Росії – Каллас

Росія готова до довгої війни проти України, тому країни Заходу потребують плану тривалої боротьби з цією агресією, написала глава уряду Естонії Кая Каллас у колонці для сайту медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland.

Естонська премʼєрка назвала «пастки», до яких може потрапити Захід у реалізації політики опору. На думку Каллас, однією з таких пасток є хибна надія на швидке розвʼязання конфлікту та на переговори. «Це надія, що прийняття нами успішного завоювання території у XXI столітті вгамує апетити Росії. Бажання переговорів походить від тих, хто хоче за будь-яку ціну стабілізувати відносини з Росією», – вказує вона.

Ще однією пасткою глава уряду Естонії називає побоювання ескалації конфлікту. «Виходячи з цього страху, деякі стверджують, що підтримка України в її захисті від агресії є ескалацією. На це я відповім, що оборона – це не провокація. Опір не провокує Росію – провокує слабкість», – пише Кая Каллас.

Також, за словами очільниці естонського уряду, Росія здійснює кампанію з дезінформації, яка заводить країни Заходу до третьої «пастки» – вона утримує демократичні суспільства та політиків від надання допомоги Україні та провокує внутрішньополітичний розкол.

США та їхні союзники стверджують, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки потрібно», зазначаючи при цьому, що рішення про можливі умови миру з Росією ухвалюватиме сам Київ.

Але Конгрес США досі не схвалив фінансування для України на наступний рік, що, як зазначає Білий дім, ставить під загрозу подальше постачання Україні зброї та техніки. Офіційні цілі України у війні не змінювалися: це звільнення всієї міжнародно визнаної території країни.