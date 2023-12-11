Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на 1,4 мільярда крон (понад 133 млн доларів США), повідомили на спільній пресконференції заявили прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл, пише Sweden Postsen.

«Це комплексний зимовий пакет», – заявив Крістерссон.

За словами шведських чиновників, «кошти передусім спрямують на підтримку систем енергозабезпечення, опалення, продовольство, житло та сферу охорони здоров’я».

Також відомо, що з оголошеної загальної суми 900 мільйонів крон піде до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров’я та транспорту.

У шведському уряді вважають, що «закупівля обладнання для опалення та передача потужностей для української електромережі має вирішальне значення для населення України узимку».

Ще 300 млн крон надійде до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), 100 млн крон буде розподілено через Продовольчу програму ООН, 75 млн крон отримає ЮНЕСКО на будівництво укриттів у школах і дошкільних закладах, а 25 мільйонів крон буде розподілено через Шведську службу цивільного захисту (MSB).

Раніше стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом, головнокомандувачем Збройних сил Швеції, на якій обговорили питання локалізація оборонного виробництва в Україні.