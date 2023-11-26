Швеція надасть майже 8,8 мільйона євро на ініціативу «Зерно з України» – прем’єр

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про надання ще 100 мільйонів шведських крон (майже 8,8 мільйона євро) на ініціативу Grain from Ukraine ( «Зерно з України»).

«Раді повідомити, що Швеція виділить ще 100 мільйонів шведських крон на ініціативу Grain from Ukraine через WFP (Всесвітня продовольча програма ООН). Україна продовжує робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку, незважаючи на триваючу агресивну війну Росії», – написав він в соцмережі Х.

Також сьогодні стало відомо, що Швейцарія виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, яка реалізує ініціативу «Зерно з України».

25 листопада в Києві відбувся другий міжнародний саміт ініціативи Grain from Ukraine. Як повідомили в Офісі президента, учасники саміту обговорили співпрацю в питанні зберігання зерна, транспортування сільськогосподарської продукції до країн-отримувачів, активізацію залучення міжнародних партнерів, а також розширення переліку країн-отримувачів продовольчої допомоги.

За словами президента України Володимира Зеленського, завдяки ініціативі низка країн вже отримала понад 170 тисяч тонн продовольства з України.