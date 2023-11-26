На ініціативу «Зерно з України» Швейцарія виділить понад 3 млн євро

Швейцарія виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, яка реалізує ініціативу «Зерно з України», йдеться в повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

«Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 мільйони франків до Всесвітньої продовольчої програми», – зазначили в дипвідомстві.

Також дипломати зазначили, що «внаслідок агресивної війни РФ близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги».

Програму Grain From Ukraine ініціювала українська влада в листопаді 2022 року, на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу.

Швейцарія історично дотримується нейтралітету. Після початку війни в Україні вона неодноразово відмовляла іншим європейським країнам, коли вони просили дозволити передачу Києву зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Але в червні 2023 року парламент країни вирішив, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «поділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни.