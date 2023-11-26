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На ініціативу «Зерно з України» Швейцарія виділить понад 3 млн євро

Президент України Володимир Зеленський (посередині) на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine. Київ, 25 листопада 2023 року
Президент України Володимир Зеленський (посередині) на другому міжнародному саміті Grain from Ukraine. Київ, 25 листопада 2023 року

Швейцарія виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, яка реалізує ініціативу «Зерно з України», йдеться в повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

«Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 мільйони франків до Всесвітньої продовольчої програми», – зазначили в дипвідомстві.

Також дипломати зазначили, що «внаслідок агресивної війни РФ близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги».

Програму Grain From Ukraine ініціювала українська влада в листопаді 2022 року, на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу.

Швейцарія історично дотримується нейтралітету. Після початку війни в Україні вона неодноразово відмовляла іншим європейським країнам, коли вони просили дозволити передачу Києву зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Але в червні 2023 року парламент країни вирішив, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «поділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни.

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