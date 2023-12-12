NYT: Україна та США спільно розробляють воєнну стратегію на 2024 рік

Американське та українське військові командування розробляють нову стратегію ведення війни з Росією, якої могла б дотримуватись Україна на початку 2024 року, пише The New York Times із посиланням на чиновників із США та України.

За даними газети, США наполягають на стратегії, яка передбачає, що Україна приділить основну увагу обороні та утриманню поточних позицій, а також нарощуватиме сили та запаси зброї впродовж року. Така стратегія, вважають у США, забезпечить Україні можливість відбити будь-який новий наступ Росії. Метою стратегії є створення досить переконливої загрози, яке змусить Росію розглядати можливість мирних переговорів наприкінці 2024-го чи в 2025 році.

Представники України, як пише газета, прагнуть перейти в наступ або на землі, або за допомогою далеких ударів. Зокрема, в Києві вивчають стратегію, що ґрунтується на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Українці шукають способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на військові заводи, склади зброї та залізничні колії, якими перевозять боєприпаси, а також символічних перемог, зазначає The New York Times.

Колишній високопосадовець з України відмовився обговорювати з газетою ці пропозиції, але визнав, що новий план розробляється і назвав його «дуже сміливим». За словами американських та українських офіцерів, союзники сподіваються опрацювати деталі нової військової стратегії в січні 2024 року під час серії військових ігор, які планується провести у німецькому Вісбадені.

Як зазначає The New York Times, необхідність нової стратегії виникла на тлі невдач українського контрнаступу та ослаблення підтримки України в Конгресі США. Представники України не розуміють, наскільки нестабільною є подальша підтримка з боку США і покладають нереалістичні надії на американські поставки, зазначають співрозмовники газети. Наприклад, українці просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких просто не існує.

Американські чиновники намагаються підготувати українців до наступного року бойових дій, попереджаючи, що будь-яка допомога, яку врешті-решт схвалить Конгрес, навряд чи буде такою ж значною, як у перші два роки війни.