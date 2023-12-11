На сході втрати РФ у вісім разів вищі, за листопад Москва втратила 11 тисяч військових – Сирський

Втрати російських військ на сході у вісім разів вищі, ніж втрати українських сил, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.



«На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс», – написав він у телеграмі.



За його словами, на відміну від противника, українські сили оборони намагаються досягати успіху «шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння».



«Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів», – додав Сирський.

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Уранці 11 грудня Генеральний штабу ЗСУ повідомив, що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 339 850 своїх військових, зокрема, за останню добу – 1030.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно,спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.