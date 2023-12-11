Росія за добу на фронті втратила понад 1000 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 339 850 своїх військових, зокрема, за останню добу – 1030, повідомив вранці 11 грудня у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:
- танків – 5655 (+19 за останню добу)
- бойових броньованих машин – 10560 (+31)
- артилерійських систем – 8070 (+6)
- РСЗВ – 919
- засобів ППО – 605
- літаків – 324
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18)
- Крилатих ракет – 1586
- кораблів/катерів – 22
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13)
- спеціальної техніки – 1168 (+6)
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Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.
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