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Росія за добу на фронті втратила понад 1000 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Крім того, РФ за минулу добу втратила 19 танків, 31 броньовану машину та 6 артилерійських систем
Крім того, РФ за минулу добу втратила 19 танків, 31 броньовану машину та 6 артилерійських систем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 339 850 своїх військових, зокрема, за останню добу – 1030, повідомив вранці 11 грудня у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

  • танків – 5655 (+19 за останню добу)
  • бойових броньованих машин – 10560 (+31)
  • артилерійських систем – 8070 (+6)
  • РСЗВ – 919
  • засобів ППО – 605
  • літаків – 324
  • гелікоптерів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18)
  • Крилатих ракет – 1586
  • кораблів/катерів – 22
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13)
  • спеціальної техніки – 1168 (+6)

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Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

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