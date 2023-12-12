Війська РФ почали масований наступ на двох напрямках – Тарнавський

Російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.



«Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського», – написав він у телеграмі.



За його словами, поблизу Авдіївки противник намагається йти вперед як на півночі, так і на півдні.



«Активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби нашими захисниками відбито 14 атак», – додав Тарнавський.

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У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалось, що протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, російські війська атакували на шести напрямках, найбільше на Авдіївському – тут було 42 атаки.

Як зазначалося в останньому звіті американського Інститути вивчення війни (ISW), один з російських воєнних блогерів стверджував, що російські війська увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, але ISW не помітив жодного візуального підтвердження цих російських заяв. Також аналітики не фіксують значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті великої кількості російських атак.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.