Генштаб: на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили понад 40 російських атак

Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, російські війська атакували на шести напрямках, натомість на Шахтарському напрямку наступальних (штурмових) дій не було, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російські війська атакували на Авдіївському напрямку – тут було 42 атаки.



«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 російські атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області, на Лиманському – 8 атак біля спірного Спірного та Веселого, а на Бахмутському – 14 російських атак в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.

Водночас у Генштабі зазначають. що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки – тут відбили 14 російських атак, на Запорізькому напрямку в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки українські захисники відбили 3 атаки, додають у штабі.

Водночас, як зазначають у Генштабі, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника, на Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

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Як зазначалося в останньому звіті американського Інститути вивчення війни (ISW), один з російських воєнних блогерів стверджував, що російські війська увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, але ISW не помітив жодного візуального підтвердження цих російських заяв. Також аналітики не фіксують значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті великої кількості російських атак.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.