Генштаб: на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили понад 40 російських атак

Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, російські війська атакували на шести напрямках, натомість на Шахтарському напрямку наступальних (штурмових) дій не було, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За даними штабу, найбільше російські війська атакували на Авдіївському напрямку – тут було 42 атаки.
«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 російські атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області, на Лиманському – 8 атак біля спірного Спірного та Веселого, а на Бахмутському – 14 російських атак в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.
Водночас у Генштабі зазначають. що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки – тут відбили 14 російських атак, на Запорізькому напрямку в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки українські захисники відбили 3 атаки, додають у штабі.
Водночас, як зазначають у Генштабі, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника, на Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу.
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Як зазначалося в останньому звіті американського Інститути вивчення війни (ISW), один з російських воєнних блогерів стверджував, що російські війська увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, але ISW не помітив жодного візуального підтвердження цих російських заяв. Також аналітики не фіксують значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті великої кількості російських атак.
Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
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