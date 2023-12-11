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Ситуація біля Авдіївки: у розвідці Британії розповіли, чому важливий контроль над Степовим – там ЗСУ контратакували

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися місцем найбільш інтенсивних боїв на фронті.
За даними британської розвідки, протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися місцем найбільш інтенсивних боїв на фронті.

Українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове поблизу Авдіївки, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня Авдіївка на Донеччині продовжує залишатися місцем найбільш інтенсивних боїв на фронті.

У розвідці з посиланням на офіційні українські дані зауважують, що в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень.

Російські наступальні дії, як і раніше, характеризуються переважно атаками піхоти, часто за участю каральних підрозділів «Шторм-Z», додають у Міноборони Британії.

Вранці 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

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