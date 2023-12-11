Ситуація біля Авдіївки: у розвідці Британії розповіли, чому важливий контроль над Степовим – там ЗСУ контратакували

Українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове поблизу Авдіївки, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону», – йдеться у повідомленні.



За даними британської розвідки, протягом останнього тижня Авдіївка на Донеччині продовжує залишатися місцем найбільш інтенсивних боїв на фронті.



У розвідці з посиланням на офіційні українські дані зауважують, що в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень.



Російські наступальні дії, як і раніше, характеризуються переважно атаками піхоти, часто за участю каральних підрозділів «Шторм-Z», додають у Міноборони Британії.

Вранці 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.