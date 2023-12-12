Війська РФ незначно просунулися поблизу Кремінної – ISW

Російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські війська 11 грудня продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна і незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної)», – йдеться у звіті.



За даними аналітиків, 11 грудня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Водночас у ISW кажуть, що 11 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).



Один з російських воєнних блогерів стверджував, що російські війська увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, але ISW не помітив жодного візуального підтвердження цих російських заяв.

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Аналітики ISW не фіксують значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті великої кількості російських атак.

Напередодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що війська РФ намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб створити умови для блокування Куп’янська, Росія почала перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві. За його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.