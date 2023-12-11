«Дуже багато трупів навкруги валяється» – речник про ситуацію біля Авдіївського коксохіму

Російські сили продовжують спроби проникнути на територію Авдіївського коксохімічного заводу, але українські військові не дають їм цього зробити, повідомив 11 грудня в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог намагається підступитися до коксохіма. Поки що в нього виходили, скажімо, певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруги валяється», – розповів речник.

Також, за словами Олександра Штупуна, російські військові продовжують тиснути як на Авдіївському, так і на Марʼїнському напрямках.

«За вчора, можна сказати, це був певний рекорд одночасності – такої великої кількості одночасних штурмових дій на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди. Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18. Багато кинув (противник) уперед техніки і також діє з підтримкою авіації», – додав Штупун.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 11 грудня, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 36 атак сил РФ у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.