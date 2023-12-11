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«Дуже багато трупів навкруги валяється» – речник про ситуацію біля Авдіївського коксохіму

Територія Авдіївського коксохімічного заводу, архівне фото, 2018 рік
Територія Авдіївського коксохімічного заводу, архівне фото, 2018 рік

Російські сили продовжують спроби проникнути на територію Авдіївського коксохімічного заводу, але українські військові не дають їм цього зробити, повідомив 11 грудня в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог намагається підступитися до коксохіма. Поки що в нього виходили, скажімо, певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруги валяється», – розповів речник.

Також, за словами Олександра Штупуна, російські військові продовжують тиснути як на Авдіївському, так і на Марʼїнському напрямках.

«За вчора, можна сказати, це був певний рекорд одночасності – такої великої кількості одночасних штурмових дій на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди. Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18. Багато кинув (противник) уперед техніки і також діє з підтримкою авіації», – додав Штупун.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 11 грудня, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 36 атак сил РФ у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

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