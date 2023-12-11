Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, Мар'їнка: Росія посилила тиск на Сході

Вранці 11 грудня український Генштаб повідомив про майже півсотню атак армії Росії на позиції ЗСУ навколо Авдіївки – це половина від загальної кількості атак агресора на всіх напрямках. Штурмують загарбники місто, як і раніше, з усіх сторін, крім західної.

А речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону сьогодні ж заявив, що Росія напередодні розпочала масований наступ за підтримки танків і БМП на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Раніше він повідомляв, що навколо Авдіївки агресор зібрав військо у понад 40 тисяч людей.



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Окрім Авдіївки та Мар'їнки – міст на захід від Донецька – Росія рветься вперед на Куп'янському напрямку: проєкт DeepState підтвердив їхнє просування біля Первомайського.

Також аналітики констатували, що агресору вдалося взяти дві висоти на захід від Бахмута – і спрогнозували, що він продовжить рватися на Часів Яр.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія кидає свої танки та БМП сотнями на українські позиції – втрачаючи їх під вогнем FPV-дронів та артилерії?

Яку роль українська бронетехніка грає у стримуванні тиску Росії?

І яку роль західні танки у ЗСУ можуть відіграти у майбутньому українському наступі?