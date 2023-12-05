«До стрілецьких боїв не доходить»: офіцер ЗСУ про те, як стримують наступ Росії на Авдіївку

Росія вже майже два місяці без упину штурмує Авдіївку – українські і західні аналітики та посадовці повідомляють про незначні просування агресора. Військові повідомляли про відносне затишшя на цьому напрямку, яке тривало кілька днів. А вже 3-го грудня командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив про нову активізацію армії Росії навколо міста. Про ситуацію під Авдіївкою зараз, про те, до якої тактики вдається противник та як військові дають відсіч – Радіо Донбас Реалії розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

– DeepState пише, що атаки росіян з південного флангу Авдіївки вдалося відбити. Розкажіть, якими вони були і як вдається стримувати натиск? Якщо вдається.

Будь-який противник – на техніці він чи пішки – знищується

– Вдається стримувати, оскільки позиції наші вже давно пристріляні, і будь-який противник – на техніці він чи пішки – знищується. Як тільки ми бачимо їх (військових РФ – ред.), ми одразу стараємось зробити так, щоб їх не було, щоб вони не просунулись далі.

– Який вигляд мають атаки армії Росії?

– Я кажу про наш напрямок, де ми обороняємо свої позиції (йдеться про південний фас міста – ред.) – здебільшого це малі піхотні групи від 5 до 8 осіб. Зброю, техніку не використовують. Шкоду роблять, звісно, їхні дрони-камікадзе, РСЗВ далекобійні і гармати. А все інше, піхота, такої загрози зараз не становить.

– А чому противник не використовує техніку? Через погоду?

– Так, там в поле зайти практично неможливо. Не один день йшов дощ. Тому вихід на поле [техніки] – це одразу вона стала, і стала мішенню, яка не рухається.

– А загалом, через погоду, – дощі, мокрий сніг, земля розкисла, – бачите зменшення активності російських сил довкола Авдіївки, принаймні, на вашому напрямку?

– Ні, спроби їхні йдуть постійно. Причому вони починаються дуже рано вранці, штурм може початися о 4 ранку. Це їхній улюблений час, з 4-ї до 5-ї. Як ми знаємо з історії, це час, коли знімають вартових і починаються війни. От у них така тактика. Плюс вони зараз почали використовувати дрони з приладами нічного бачення. Якщо погодні умови дозволяють, запускають їх вночі.

– А вітер, дощ дозволяють використовувати зараз дрони?

– Не кожен день.

Читайте також: FPV-дрони тотально змінили поле бою, і це не межа. Чого чекати далі – пояснює Сергій Флеш

– Скажіть, а оці дрони з нічним баченням – для чого Росія використовує? Щоб уражати опорні пункти українські, українську техніку?

– Так, вони залітають на наші позиції. Це передусім дрони-камікадзе.

– А як ви боретесь з цими дронами? Там цілі рої їх, я так розумію. Що ви робите, щоб їх збивати, протидіяти? Ну і що потрібно, можливо, якісь нові системи РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.)?

Останні дні до стрілецьких боїв справа не доходить просто

– Ми працюємо над цим вже давно. Розробляються нові засоби протидії, серед них – протидії їхньому РЕБ, який глушить наші дрони, саджає. А що безпосередньо зроблено вже, і які саме види тої чи іншої літаючої апаратури ми зробили – це в майбутньому побачить наш противник. Зараз це не будемо розголошувати.

– Тобто сюрпризи для противника є. Скажіть, а от ці малі групи, які заходять, вони знищуються чи відходять під українським огнем?

– Переважно знищуються. Тобто немає такого, що якщо ми їх бачимо, вони могли втекти. Працює артилерія, працюють також наші пілоти в цьому плані. До піхоти вони (російські військові – ред.) навіть не доходять – у них немає такої змоги. Останні дні до стрілецьких боїв справа не доходить просто.

– Я так розумію, ваша ділянка фронту, така для окупантів, більш допоміжна. Основний удар це північ від Авдіївки. Ви ж, мабуть, тримаєте зв'язок з іншими підрозділами, бачите, що там відбувається.

– Ми спілкуємося, ми допомагаємо один одному. Це у нас така завжди була тактика взаємодії. Вона існує і існуватиме завжди. Якщо хтось може допомогти і надати якусь практичну допомогу – підтримку артилерією, тяжким озброєнням, маються на увазі ті ж танки, – він робить це. Скажу так: вся ситуація на лінії фронту в районі Авдіївки контролюється командуванням Збройних сил України.

– Як взагалі себе почувають українські захисники зараз? Чи вдається спати, відпочивати, виходити на відновлення, чи не до цього?

– Все нормально, все згідно з нормами та правилами. Максимально, як можемо, проводимо ротації, даємо відпочинок і так далі. Те, що можемо фізично зробити. Настрій нормальний, бойовий, ніхто не панікує. Настрої такі, що поки ми не виженемо ворога, ніхто не думає про якийсь довготривалий відпочинок. Такого немає. Це я вам відверто кажу, – це не тільки моя думка, це думка всіх моїх побратимів.