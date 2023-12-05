Біля Степового тривають запеклі бої – голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш

По всій лінії фронту навколо Авдіївки тривають бої, особливу увагу російські військові приділяють Степовому, що на північний захід від Авдіївки. Вони хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ, але населений пункт залишається під контролем ЗСУ. Про це 5 грудня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати вони логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам одну-єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому. Сказати, що вони його контролюють, це буде повна неправда. Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюється Збройними силами України», – сказав Барабаш.

Також, за словами голови міської військової адміністрації, російські військові продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. Але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.

«Не зважаючи на погоду, майже цілодобово ворог намагається проводити свої штурмові дії різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп у напрямку Авдіївського коксохімзаводу. Іноді справді вони доходять навіть до паркану Авдіївського коксохімзаводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто, «ми зайшли на коксохім», «нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш». Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили», – твердить Віталій Барабаш.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 грудня повідомив, що українські військові продовжують стримувати сили РФ, які далі намагаються оточити Авдіївку. «Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області», – вказано в повідомленні.