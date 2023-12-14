«Атака ворожих ударних дронів триває» – у ЗСУ повідомили про російські дрони в кількох областях

Російські війська ввечері 14 грудня запустили ударні дрони по Україні, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Атака ворожих ударних дронів триває... «Шахеди» на Вінниччині – рухаються на захід. «Шахеди» на Черкащині – на північ. На Миколаївщині – кружляють північніше і східніше від Миколаєва. На Одещині – рухаються на захід», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що спостерігається активність російської тактичної авіації на півдні і сході: «є загроза застосування авіаційних засобів ураження».

На даний час повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

Раніше сьогодні повідомлялося, що українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними військових, понад шість годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені.

Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з них збили над Київщиною.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.