Війська РФ запустили ракети в бік Старокостянтинова на Хмельниччині – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у четвер відбулися пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.

Наразі вся територія країни охоплена повітряною тривогою.

У мережі повідомляють про звуки вибухів на Хмельниччині, влада регіону наразі офіційної інформації не надає.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Масштабна повітряна тривога оголошується вдруге за сьогодні.