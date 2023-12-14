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Війська РФ запустили ракети в бік Старокостянтинова на Хмельниччині – Повітряні сили

У мережі повідомляють про звуки вибухів на Хмельниччині, влада регіону наразі офіційної інформації не надає
У мережі повідомляють про звуки вибухів на Хмельниччині, влада регіону наразі офіційної інформації не надає

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у четвер відбулися пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.

Наразі вся територія країни охоплена повітряною тривогою.

У мережі повідомляють про звуки вибухів на Хмельниччині, влада регіону наразі офіційної інформації не надає.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Масштабна повітряна тривога оголошується вдруге за сьогодні.

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