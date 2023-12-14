В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (відбій)

В Україні 14 грудня незабаром після 14:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян просять пройти в укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Це вже другий за день виліт МіГ-31К, перша повітряна тривога була оголошена після 11:00 і тривала близько півтори години.

ДОПОВНЕНО: Перед 15:00 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги, російські літаки запустили ракети «Кинджал» по району міста Старокостянтинів Хмельницької області, про наслідки цих пусків повідомлень наразі немає

Раніше сьогодні повідомлялося, що українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними військових, понад шість годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.