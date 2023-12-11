У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому вибухи в Києві пролунали до оголошення тривоги

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому вибухи в Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги.



«Це не вперше, що тривога одночасно з вибухами вмикається. Ворог ретельно планує свої операції з запуску балістики – ви бачите це на півдні, на сході постійно. І з Криму запускають, і з окупованих територій. Відстань дуже маленька. Швидкість ракети велика – інколи менше хвилини польоту ракети до влучання», – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону



Він зазначив, що саме тому, коли є інформація про переміщення відповідних ракетних установок, наприклад, у Брянській області РФ, з’являється превентивне попередження про загрозу застосування балістичного озброєння.



«Це значить, що є інформація, що планується таке. Інколи ворог робить це більш ефективно, приховуючи інформацію. Дані не лише від наших розвідок, а й партнерів», – розповів Ігнат.



За його словами, триває уточнення ракет, якими Росія вранці атакувала Київ, – це були ракети «Іскандер-М» чи ракети систем С-400.

Близько 4:00 ранку у Києві пролунали звуки вибухів, через кілька хвилин після цього пролунав сигнал повітряної тривоги. У КМВА повідомили, що падіння уламків російських ракет сталося у Дарницькому районі Києва, травмовані четверо людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ вісьмома балістичними ракетами завдала удару по Київщині. Попередньо – атакували із Брянської області РФ. Усі повітряні цілі знищені. Крім того, російські війська вночі атакували дронами південні регіони України. Усі запущені БПЛА українські військові збили.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.