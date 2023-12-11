У Києві через падіння уламків російських ракет травмовані 4 людей – КМВА

У Києві внаслідок падіння уламків російських ракет травмовані четверо людей, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Травми отримало четверо жителів Бортничів. Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці», – йдеться в повідомленні.

У КМВА уточнюють, що падіння уламків ракет сталося в Дарницькому районі міста.

Раніше місцева влада повідомляла про падіння уламків ракет у Голосіївському та Дарницькому районах, а також поранення трьох людей, серед яких – дитина. Ці дані не підтвердилися.



Близько 4:00 ранку у Києві пролунали звуки вибухів, через кілька хвилин після цього пролунав сигнал повітряної тривоги. За даними КМВА, сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі російські повітряні цілі.

Читайте також: ISW: сили РФ використовують «ракети-приманки» для виснаження української ППО

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.