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Нічна атака РФ: Сили оборони півдня кажуть, що більшість «шахедів» збили на Миколаївщині

Люди внаслідок нічної дронової атаки РФ не постраждали. Фото ілюстративне
Люди внаслідок нічної дронової атаки РФ не постраждали. Фото ілюстративне

Під час нічної атаки війська РФ спрямували 18 ударних безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах, всі знищили, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

За повідомленням, підрозділи протиповітряної оборони збили
2 БПЛА на Одещині, 3 на Херсонщині, найбільше – 13 – на Миколаївщині.

Сили оборони півдня інформують, що уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки – в Очаківській громаді на Миколаївщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 11 грудня для атаки Росія запустила 18 БПЛА із окупованого Криму (райони пуски – Чауда, Бельбек). Крім того, вранці 11 грудня Росія атакувала Київщину 8 балістичними ракетами, їх збили.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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