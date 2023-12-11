Нічна атака РФ: Сили оборони півдня кажуть, що більшість «шахедів» збили на Миколаївщині

Під час нічної атаки війська РФ спрямували 18 ударних безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах, всі знищили, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



За повідомленням, підрозділи протиповітряної оборони збили

2 БПЛА на Одещині, 3 на Херсонщині, найбільше – 13 – на Миколаївщині.



Сили оборони півдня інформують, що уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки – в Очаківській громаді на Миколаївщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 11 грудня для атаки Росія запустила 18 БПЛА із окупованого Криму (райони пуски – Чауда, Бельбек). Крім того, вранці 11 грудня Росія атакувала Київщину 8 балістичними ракетами, їх збили.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.