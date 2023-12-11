ЗСУ збили всі дрони і ракети, якими вночі РФ атакувала Україну – Повітряні сили

Українські військові знищили 18 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 8 балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, у ніч на 11 грудня для атаки Росія запустила 18 БПЛА із окупованого Криму (райони пуски – Чауда, Бельбек), більшість з російських дронів збили на Миколаївщині.



Близько 4:00 11 грудня з північного напрямку РФ вісьмома балістичними ракетами завдала удару по Київщині. Попередньо – атакували із Брянської області РФ. Усі повітряні цілі знищені, додають у ЗСУ.



У Київській ОВА повідомили, що в одній з громад області зафіксоване падіння уламків ракет на подвір’я приватного будинку – пошкоджені паркан та будівлю. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксували.

Близько 4:00 ранку у Києві пролунали звуки вибухів, через кілька хвилин після цього пролунав сигнал повітряної тривоги. У КМВА повідомили, що падіння уламків російських ракет сталося у Дарницькому районі Києва, травмовані четверо людей.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.