Через нічну атаку РФ на Одещині пошкоджена спортивна установа – Сили оборони півдня

Через нічну дронову атаку РФ на Одещині пошкоджені кілька будівель спортивної установи, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи», – йдеться у повідомленні.



Люди не постраждали.



За даними Сил оборони півдня, вночі під час чергової атаки РФ сили протиповітряної оборони знищили 5 «шахедів» – два на Одещині і по одному на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили 9 з 15 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі атакувала Україну.

Ввечері 11 грудня Повітряні сили ЗСУ попереджали пропуски кількох груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала в південних та центральних областях України.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.