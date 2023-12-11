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У Повітряних силах попередили про пуски кількох груп ударних дронів із Криму

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ылюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ылюстративне фото

У Повітряних силах Збройних сил України ввечері, 11 грудня, попереджають про пуски кількох груп ударних безпілотників типу «Shahed» з Криму.

«Увага! Зафіксовано пуски кількох груп «шахедів» з Криму! Напрямок руху – на Одещину (курс може змінюватись)», – йдеться в повідомленні.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що під час атаки в ніч проти 11 грудня, війська РФ спрямували 18 ударних безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах, всі знищили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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