У Повітряних силах попередили про пуски кількох груп ударних дронів із Криму

У Повітряних силах Збройних сил України ввечері, 11 грудня, попереджають про пуски кількох груп ударних безпілотників типу «Shahed» з Криму.

«Увага! Зафіксовано пуски кількох груп «шахедів» з Криму! Напрямок руху – на Одещину (курс може змінюватись)», – йдеться в повідомленні.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що під час атаки в ніч проти 11 грудня, війська РФ спрямували 18 ударних безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах, всі знищили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.