У селищі поблизу Херсона є загиблий унаслідок обстрілу РФ – прокуратура

Унаслідок російського обстрілу поблизу Херсона один чоловік загинув, одна жінка зазнала поранення, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За даними слідства, вдень 11 грудня впродовж кількох годин військові РФ обстрілювали Херсонську територіальну громаду. В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. З-під завалів рятувальники дістали поранену жінку, яку передали медикам та деблокували тіло загиблого чоловіка», – ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури відбувається досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).