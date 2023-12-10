Російські обстріли Херсона і області – влада повідомила про двох поранених

Через російські обстріли Херсонщини у неділю влада повідомила про двох постраждалих.

«Окупанти обстріляли Херсон. Є поранений. Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Під ворожий вогонь потрапила Іванівка. У селі поранено 52-річну жінку. Її ушпиталили. Медики проводять дообстеження», – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Минулої доби через обстріли військ РФ у регіоні одна людина загинула, ще четверо були поранені.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.