Війська РФ атакували Херсон – вдарили по адмінбудівлі посеред робочого дня (доповнено)

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що у понеділок армія РФ завдала чергового удару по Херсону.

«Російська армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по адміністративній будівлі, в якій знаходилися працівники. Лише дивом ніхто з них не постраждав», – повідомили в ОВА.

В адміністрації показали кадри вибитих вікон одноповерхової будівлі, пошкоджені стіни і кабінети всередині.

Атаку підтвердив у Telegram і голова ОВА Олександр Прокудін, не вказавши деталей.

ДОПОВНЕНО Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко пізніше уточнив, що внаслідок обстрілів у Херсонській міській територіальній громаді є поранені, зокрема, ушпиталено 24-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.