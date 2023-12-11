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У небі над Кривим Рогом сили ППО знищили російську ракету – влада

Раніше у мережі були повідомлення про звуки вибуху в районі міста (фото ілюстративне)
Раніше у мережі були повідомлення про звуки вибуху в районі міста (фото ілюстративне)

Українські сили протиповітряної оборони в понеділок у небі на Кривим Рогом Дніпропетровської області знищили російську ракету, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко та голова ОВА Сергій Лисак.

«Мінус ракета над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПВК «Схід», – повідомив Сергій Лисак.

Раніше у мережі були повідомлення про звуки вибуху в районі міста.

Про політ ракети в бік Кривого Рогу повідомляли і в Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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