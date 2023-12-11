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Прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу Києва вночі 11 грудня

Наслідки обстрілу Києва, фото ілюстративне
Наслідки обстрілу Києва, фото ілюстративне

Прокуратура Києва розпочала розслідування за фактом обстрілу столиці вночі 11 грудня, здійсненого, ймовірно, балістичними ракетами РФ.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – повідомляє телеграм-канал прокуратури.

За даними слідства, «зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці».

«Унаслідок повітряної атаки постраждали чотири місцеві жителі. Чоловік 1992 р.н. дістав осколкове поранення нижніх кінцівок, у трьох жінок (1963, 1990 та 1992 р.н.) – гостра реакція на стрес», – ідеться в повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, пошкоджені житлові будинки й автомобілі.

На місцях події продовжують працювати екстрені та слідчо-оперативні групи.

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