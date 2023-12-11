У Києві через російську ракетну атаку у деяких споживачів немає електрики – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що у результаті ракетної атаки військ РФ по Києву без напруги залишились 120 споживачів – триває огляд пошкоджених об’єктів.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей.

Через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено на сьогодні 491 населений пункт.

Попри це, запевняють енергетики, «ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована».

Близько 4:00 ранку у Києві пролунали звуки вибухів, через кілька хвилин після цього пролунав сигнал повітряної тривоги. У КМВА повідомили, що падіння уламків російських ракет сталося у Дарницькому районі Києва, травмовані четверо людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ вісьмома балістичними ракетами завдала удару по Київщині. Попередньо – атакували із Брянської області РФ. Усі повітряні цілі знищені.