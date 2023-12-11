Влада попередила про військові навчання цього тижня у Києві

У Дарницькому районі Києва з 11 по 14 грудня проходитимуть навчання українських військових, повідомляє у телеграмі керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За його словами, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.



У КМВА додають, що мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.



Місцева влада нагадує, що знімати, оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових та їхньої техніки заборонено.

Українські військові регулярно проводять навчання, в тому числі в межах міста. Попередні військові навчання у Дарницькому районі проводились у вересні.

Наприкінці серпня Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень. У Київраді пояснили, що це рішення дозволить посилити обороноздатність та безпеку в столиці України.