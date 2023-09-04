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КМВА попередила про військові навчання у Дарницькому районі Києва

Навчання розпочинаються сьогодні і проходитимуть протягом трьох наступних днів. Фото ілюстративне

Київська міська військова адміністрація попередила військові навчання у Дарницькому районі Києва протягом трьох наступних днів.

« Від cьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання. Мета – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У КМВА нагадали про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки.

Наприкінці серпня Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень. У Київраді пояснили, що це рішення дозволить посилити обороноздатність та безпеку у столиці України.

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