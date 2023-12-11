«Летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії». У ЗСУ повідомили про збиття восьми російських ракет

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття восьми ракет, якими Росія вранці атакувала Київ.



«За попередньою інформацією, близько 4:00 11 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії», – йдеться у повідомленні.

Близько 4:00 ранку у Києві пролунали звуки вибухів, через кілька хвилин після цього пролунав сигнал повітряної тривоги. За даними КМВА, сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі російські повітряні цілі. У КМВА повідомили, що падіння уламків російських ракет сталося у Дарницькому районі Києва, травмовані четверо людей.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.