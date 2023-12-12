Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Нічна атака дронами: у ЗСУ повідомили про збиття 9 з 15 «шахедів»

Пуски «шахедів» були з території окупованого Криму
Пуски «шахедів» були з території окупованого Криму

Росія у ніч на 12 грудня атакувала Україну 15 ударними безпілотниками Shahed-136/131, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, пуски «шахедів» були з території окупованого Криму – району Балаклави.

Українські військові знищили дев’ять БПЛА в різних областях України, також увечері 11 грудня зенітники знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, додають у ЗСУ.

Ввечері Повітряні сили ЗСУ попереджали пропуски кількох груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала в південних та центральних областях України.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG