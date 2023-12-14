В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

В Україні 14 грудня незабаром після 11:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян просять пройти в укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Раніше сьогодні повідомлялося, що українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними військових, понад шість годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.