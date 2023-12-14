Дві області РФ зазнали атаки БПЛА – Міноборони Росії

Міністерство оборони Росії заявило, що Калузька та Московська області РФ зазнали атаки ударних безпілотників.

Російське відомство відзвітувало про дев’ять «знищених і перехоплених» БПЛА.

У запуску звинувачують українську сторону. Київ це не коментував.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі були збиті два безпілотники, що летіли у бік Москви. Російська сторона стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

За даними ресурсу Baza, ймовірною метою дронів були військові частини в Алабіно та Подольську. Ще однією з можливих цілей була нафтобаза в Підмосков’ї. Вночі там оголосили евакуацію працівників.