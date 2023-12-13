Війська РФ для запуску «шахедів» почали використовувати новий майданчик у Криму – британська розвідка

Російська армія до вже відомих місць, звідки вона запускає ударні безпілотники по Україні, додала іще одну локацію – в окупованому Криму, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Балаклава тепер є п’ятим підтвердженим майданчиком запуску БПЛА, який використовується в російських операціях проти України, поряд із майданчиками на мисі Чауда, Єйську, Приморську та Курську. Росія, найімовірніше, розосереджує можливості запуску БПЛА по кількох місцях як спосіб захисту сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони», – йдеться в огляді.

Британська сторона припускає, що Росія і далі використовуватиме додаткові стартові майданчики, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів запуску.

12 грудня Росія запустила щонайменше 15 «шахедів» з Балаклавського району Криму. Українські системи ППО збили 9. Раніше, 5 грудня, окупаційна влада Криму повідомила про нібито перехоплення понад 40 українських БПЛА, запущених по російській військовій інфраструктурі в Криму, зокрема в районі мису Чауда. Українська сторона це не коментувала. Мис Чауда на південному сході Криму використовується силами РФ для запуску «шахедів» з початку вересня.