Повітряна тривога на всій території України оголошена вчетверте за день (відбій)

Близько 17:30 14 грудня вчетверте за день в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян знову просять убезпечитись в укриттях.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окреме повідомлення стосується Дніпра: «Керована авіаційна ракета з півдня на Дніпро! Терміново в укриття!»

ДОПОВНЕНО: Після 18:35 надходять повідомлення про відбій небезпеки

Три попередні масштабні повітряні тривоги лунали після 11:00, 14:00 та 15:30. Після першої тривоги повідомлень про атаки не було, після другої – була інформація про запуск російських ракет у бік Старокостянтинова на Хмельниччині. Деталей поки офіційних немає.

Раніше сьогодні повідомлялося, що українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними військових, понад шість годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.