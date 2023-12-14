Російські війська вдарили по Старокостянтинову «Кинджалом» – речник Повітряних сил 

Російські війська завдали ракетного удару аеробалістичною ракетою «Кинджал» по місту Старокостянтинів у Хмельницькій області – про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону 14 грудня.

«Відбувся пуск, і як мінімум одна ракета попрямувала в напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося в 14:09 приблизно, і фактично за 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги уже був приліт на Хмельниччині. Треба розуміти, що часу було дуже мало», – сказав він.

Водночас Ігнат не став коментувати, чи були влучання й пошкодження внаслідок удару:

«Про наслідки, тим паче роботи «Кинджалів», а це був Х-47 «Кинджал», ми не говоримо. Хай ворог там робить свої висновки, не будемо годувати їх інформацією, куди вони цілили і куди влучили».

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Говорячи про російські удари із застосуванням балістики, в тому числі на Київ, речник назвав їх «терористичними атаками».

«Це не назвеш тактикою, скоріш за все, це ворожий задум, щось вони собі мають на меті. Хотіли вразити столицю – 3, 4 година ранку, глибока ніч, коли люди сплять. Як мінімум, це терористична атака, тому що це столиця, багатомільйонне місто. Таким чином, ворог намагається вразити якісь об’єкти. На щастя, ми не знаємо, які це об’єкти, тому що цілі було знищено», – зазначив Ігнат.

В Україні протягом дня тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через злет у Росії носіїв ракет «Кинджал» – літаків МіГ-31К. В ході другої тривоги російська армія завдала удару по Хмельницькій області. Місцева влада наразі не повідомляла про наслідки удару.